Avea doar doi ani cand a fost diagnosticat cu autism, iar acum este un adolescent de 14 ani. Sebastian Beraru este unul dintre tinerii aflati in grija Fundatiei "Star of Hopedin Iasi,unde urmeaza sedinte deterapie cognitivcomportamentalaEl participa cu entuziasm laintalnirile cu specialistiisi a realizat progrese notabile. Astazi, este integrat cu succes in scoala de masa din comunitate, oferind o dovada limpede ca fiecare copil are un potential extraordinar.Sebastian este un ... citeste toata stirea