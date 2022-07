Seceta afecteaza zeci de mii de ieseni. Un lac din nordul judetului a secat mai mult de jumatate

Autoritatile iau in calcul ca in cazul in care seceta continua, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sa asigure, cu ajutorul autospecialelor, apa potabila pentru locuitorii mai multor comune. Opt comune din nordul judetului Iasi sunt in pericol sa ramana fara apa potabila, dupa ce Lacul Halceni a secat in proportie de aproape 60%, aceasta fiind principala sursa de alimentare pentru zeci de mii de persoane din zona. Raul Miletin, cel care alimenteaza Lacul Halceni, a secat si el, dupa ce in ... citeste toata stirea