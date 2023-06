Vara incepe in judetul Iasi cu un program de furnizare a apei de numai cateva ore pe zi. Masura este deja aplicata in mai multe localitati cu potential agricol, din cauza folosirii apei din retea la stropitul culturilor.Pe lista satelor unde apa va curge doar cateva ore pe zi se afla Harmanestii Vechi si Hamanestii Noi, Blagesti - intre 5-9 dimineata si 16-21, Lespezi, 5-10 si 19-23, Tatarusi, Uda si Pietrosu, 5-10 si 16-21, Todiresti si Stroesti, 9-16 si 21-5. In aceste comune, ptogramul ... citeste toata stirea