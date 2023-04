O firma ieseana incearca sa-si recupereze in instanta banii pierduti in urma unei afaceri de pandemie. A cumparat 3.000 de cutii de manusi chirurgicale, a cate 100 de perechi fiecare, dar una scria pe eticheta, iar alta era in cutie.Afacerea in sine era banala: o firma cumpara cu ridicata marfa de la un importator si urma sa o revanda la bucata, cu adaosul comercial afarent. Titibanu SRL dispunea de cutiile cu manusi cumparate de la producatorul sloven. Qmobili SRL avea nevoie de ele pentru a ... citeste toata stirea