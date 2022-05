Sechele ale pandemiei: Cadrele medicale isi cer sporurile de Covid la Tribunal

Cei care au intrat in contact cu bolnavii infectati de coronavirus trebuiau sa primeasca intre 5% si 30% in plus, procente aplicate la salariul de bazaAu trecut doi ani de pandemie, iar pe holurile Tribunalului, cei aflati in prima linie, declarati pana nu de mult eroi - medici, asistenti medicali, infirmiere, brancardieri - continua sa se lupte si acum pentru sporurile de risc neprimite. Pe rolul instantei iesene sunt zeci de litigii de munca, majoritatea pentru neacordarea sporului COVID de ... citeste toata stirea