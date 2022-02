Secretarul comunei Siretel, declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate

Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate l-au declarat incompatibil pe fostul secretar al comunei Siretel din timpul mandatului primarului liberal Gheorghe Ancuta (condamnat cu suspendare pentru coruptie inca din toamna anului 2017, dar ramas in functie pana la alegerile din 2020).Liviu Gheorghita Vasilica s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 23 aprilie 2019 - 18 martie 2021, intrucat a exercitat simultan cu functia publica de ... citeste toata stirea