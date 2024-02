"Secretele" din procesul lui Adomnitei. Intreg dosarul a picat pentru ca procurorii au plecat de la o presupunere gresita

Procurorii DNA au pierdut in dosarul "Albumul" pentru ca de la inceput au plecat cu o presupunere gresita. Un act-cheie pentru esafodajul rechizitoriului s-a dovedit in cele din urma calcaiul lui Ahile pentru anchetatori. In motivarea sentintei date, magistratii Curtii de Apel Galati si-au ingaduit chiar sa-i taxeze pe procurori pentru ca isi concentrasera rechizitoriul pe demonstrarea unei infractiuni care nu era infractiune, aducand prea putine argumente pentru altele.Strategia apararii ... citește toată știrea