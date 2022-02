Secretele din tahograf - Tragedie cumplita provocata de 100 RON in plus la salariu

Soferul camionului care a provocat teribilul accident de la Baltati cu 7 morti avea in tahograf un card care nu ii apartinea lui, ci fiului primarului din Dumesti. Ziarul de Iasi a discutat sub protectia anonimatului cu soferi care fac curse la balastierele din judet. Acestia au explicat ca in mod normal se fac doua curse pe zi, timpul de condus fiind limitat la 9 ore. Sunt soferi care iau carduri de la colegi si mai merg o a treia cursa, pentru o suta de lei in plus. Pentru a reusi aceasta ... citeste toata stirea