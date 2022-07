Secretele unei cafele preparate la presa franceza. Savuroasa si aromata licoare poate fi preparata si acasa

Daca este pregatita corect, in doar cateva minute, aromata cafea poate alinta toate simturile. Aici apare utilitatea presei franceze, care vine in ajutorul iubitorilor de cafea care vor sa se bucure de bautura energizanta chiar la ei acasa, fara prea mult efort. Cafeaua are o istorie veche de 1.000 de ani si poate fi preparata in diverse moduri, dupa gustul si preferintele fiecaruia. Una dintre cele mai simple modalitati de preparare a energizantei bauturi in propria locuinta este cafeaua ... citeste toata stirea