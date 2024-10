Sectii de votare in Iasi, pentru cetatenii Republicii Moldova

* acestia se vor pronunta, prin referendum, pentru posibilitatea aderarii la Uniunea Europeana si isi vor alege si presedintele * "Viitorul Moldovei nu poate fi decat european, iar Romania si Iasul, in special, vor ramane cei mai buni prieteni ai moldovenilor de peste Prut!", a declarat primarul Mihai ChiricaPe 20 octombrie 2024, cetatenii Republicii Moldova sunt chemati la urne pentru a vota in cadrul referendumului de schimbare a Constitutiei in vederea aderarii la Uniunea Europeana. ... citește toată știrea