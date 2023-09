Tronsonul montan al autostrazii A8 Tg. Mures - Iasi-Ungheni se pregateste de licitatie odata cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Va costa 31 de miliarde de lei fara TVA (6,4 mld. euro), sau aproape 40 de milioane de euro per km din cauza complexitatii ridicate.Indicatorii tehnico-economici necesari lansarii licitatiei pentru constructia sectiunii a doua a autostrazii A8 Targu-Mures - Iasi-Ungheni via Targu Neamt au fost aprobati in cadrul comitetului companiei nationale de drumuri ... citeste toata stirea