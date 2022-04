Sedinta CJ: azi va fi validata noua conducere a Aeroportului

Consilierii judeteni se reunesc astazi in sedinta extraordinara pentru a valida mandatele noilor administratori ai Aeroportului International Iasi. Initial, sedinta trebuia sa aiba loc vineri, dar a fost amanata din lipsa de cvorumAsa cum "Ziarul de Iasi" a relatat in editia de sambata, noul Consiliu de Administratie (CA) va fi format din sapte persoane: sase au fost selectate in urma unei selectii organizate de Consiliul Judetean, asistat de un expert independent, iar celalalt membru va fi ... citeste toata stirea