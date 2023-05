Consilierii judeteni se intalnesc in aceasta dimineata in sedinta ordinara a lunii mai, cu 30 de proiecte de hotarare pe ordinea de zi. E de asteptat ca reuniunea sa se incheie foarte repede, propunerile nefiind de anvergura: cotizatii, bilanturi, organigrame si state de functii, parafarea unor intelegeri precum alianta CJ cu Primaria Iasi pentru "Cresterea atractivitatii zonei centrale a Municipiului lasi din punct de vedere socio-economic, cultural si turistic" in scopul restaurarii sediului ... citeste toata stirea