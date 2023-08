Municipiul se va imbogati cu trei membri de onoare, zeci de strazi din Iasi vor avea becuri noi, terenul de sub viitoarea sala polivalenta "se muta" la CNI, iar un alt teren din Moara de Vant merge la Mitropolie.UPDATE- Sedinta a inceput cu mai bine de 30 de minute intarziere din cauza prelungirii discutiilor in comisii. Consilierul Razvan Timofciuc a solicitat retragerea de pe ordinea de zi a proiectului privind atribuirea in folosinta gratuita catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei a unui ... citeste toata stirea