Alesii judetului s-au reunit ieri online, la cinci zile dupa sedinta ordinara a lunii noiembrie, ca sa puna in miscare cateva proiecte de investitii. Doua dintre ele, retrase saptamana trecuta de pe ordinea de zi, vizeaza continuarea modernizarii Spitalului de Copii "Sf. Maria". Este vorba de aprobarea indicatorilor economici pentru extinderea instalatiei electrice in Sectia Radiologie si in Unitatea de Primire a Urgentelor (inclusiv in Bucataria si Spalatoria spitalului), 6,5 milioane de lei, ... citeste toata stirea