Sedinta importanta a alesilor locali, azi: 15 milioane pe masa. Cea mai mare parte, pentru evenimente

Consilierii locali se reunesc astazi in sedinta ordinara si vor dezbate cel putin 50 de proiecte de hotarare. Printre acestea se numara alocuri substantiale de fonduri pentru diverse evenimente si sport, alaturi de aprobarea unor proiecte urbanistice private de impact asupra unor zone din oras.Banii publici care vor fi impartiti cu generozitate in an electoral au o valoare de aproape 15 milioane lei: circa 10 milioane de lei pentru diverse evenimente la care Primaria este partener si 5 ... citește toată știrea