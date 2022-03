Conducerea Serviciului de Ambulanta Iasi a fost reconfirmata in functie. Mandatul dr. Simona Ivascu, manager general SAJ, expirase pe 28 februarie, la fel ca si cel al conducerilor de la toate serviciile de ambulanta din tara.Numirile de continuitate sau numirile altor persoane in functie de manager general interimar au fost semnate in seara zilei de 28 februarie, de catre ministrul Sanatatii , ... citeste toata stirea