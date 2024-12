Sefii PNL Iasi, implicati total in sustinerea Elenei Lasconi: 'Autostrada Unirii nu poate fi construita cu sprijinul Piramidelor'

Sefii PNL Iasi afirma ca edilii liberali din judet sunt implicati "total" in sustinerea Elenei Lasconi, ca si cum ar fi un candidat liberal in turul al doilea, ei cerandu-le altor forte politice, dar si reprezentantilor societatii civile, sa renunte la mesajele lor ambigue privind votul de duminica.Alexandru Muraru, lider al PNL Iasi, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca a discutat cu cei 51 de primari liberali din judet si ca toti o sustin pe Elena Lasconi in turul al doilea."PNL ... citește toată știrea