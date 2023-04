Seful politiei calare de la Iasi, din subordinea Politiei Locale, a fost arestat preventiv pentru ca ar fi violat o copila in varsta de 11 ani. Victima era eleva lui la cursurile de echitatie.Intre parintii copilei si individ ar fi existat un conflict mai vechi, sustin surse din ancheta. Suspectul neaga toate acuzatiile. Faptele s-ar fi petrecut anul trecut.Politistul local in varsta de 37 de ani este acuzat ca anul trecut, in timpul sau liber, cand oferea cursuri de echitatie la un club ... citeste toata stirea