Saptamana viitoare ar trebui sa aiba loc primele probe din cadrul Examenului de Bacalaureat, la care ar participa 5.445 de elevi ieseni de clasa a XII-a la zi, din aceasta generatie, si aproximativ 400 de elevi ieseni de la seral, daca situatiile scoalare ale acestora sunt validate. Deja suntem in a treia saptamana de greva generala in invatamantul preuniversitar, iar in cazul parintilor tinerilor din anii terminali, ingrijorarea a depasit sustinerea cadrelor didactice, nedidactice si auxiliare. ... citeste toata stirea