Seful Biroului Vamal de Frontiera Iasi si alti functionari din subordinea sa, retinuti pentru 24 de ore. Procurorii anticoruptie vor merge in fata judecatorilor Curtii de Apel pentru a cere arestarea lor preventiva pentru 30 de zile.Procurorii DNA spun ca Danut Bolohan, sef al Biroului Vamal de Frontiera Iasi este retinut pentru cinci infractiuni de luare de mita, din care trei in forma continuata, Simona Andreica, functionar vamal in cadrul aceluiasi birou vamal a fost s-a retinuta pentru ... citeste toata stirea