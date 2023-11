Referatul privind propunerea de arestare a sefului de la Vama Sculeni, Cristian Mancas, contine numeroase interceptari ale dialogurilor avute de Mancas cu subalternii cu care impartea spagile.Conform vamesilor spagari, mita era de 600-700 de euro pe autocar si de 200-300 de euro pe microbuz."Ulterior, in jurul orei 16:00, in timp ce colaboratorul cu alta identitate decat cea reala, Pascal Lavinia s-a deplasat pe una dintre pistele de trecere a frontierei catre o cladire amplasata in punctul ... citeste toata stirea