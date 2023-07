Theodor Bulacovschi este seful de promotie de la Colegiul National "Costache Negruzzi" si a obtinut nota zece la Bacalaureat. Practic, acesta a fost ultimul pas pe care l-a facut tanarul admis la pste zece universitati de prestigiu din SUA."A fost destul de munca, acum eu, aplicand pentru o universitate in Statele Unite ale Americii, efortul predominant l-am depus in a doua parte a anului calendaristic si tin sa mentionez ca nu am facut pregatire in afara orelor de curs".Theodor Bulacovschi ... citeste toata stirea