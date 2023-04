Mugurel Laicu, actualul sef al Directiei Regionale de Drumuri Iasi, a facut duminica o postare publica pe pagina lui de Faceebok unde se disculpa in legatura cu accidentul grav care a avut loc miercuri la trecerea de pietoni din Letcani.Drumul european este in administrarea institutiei pe care o conduce. Acesta nu spune nimic despre vreo masura de a construi o sosea ocolitoare in conditiile in care prin Letcani, Podu Iloaiei si Valea Lupului exista trafic rutier de autostrada printre case. ... citeste toata stirea