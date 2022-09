Seful social-democratilor ieseni, Maricel Popa, afirma ca edilul Mihai Chirica nu va reveni "niciodata" in PSD

Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca actualul edil Mihai Chirica nu va fi adus inapoi in partid, adaugand ca social-democratii au patru variante pentru candidatul la functia de primar, iar numele acestuia va fi cunoscut anul viitor, in functie de sondaje.Maricel Popa a afirmat, luni, intr-o conferinta de presa, ca Mihai Chirica nu va fi adus inapoi in PSD, aceasta varianta fiind vehiculata de cateva saptamani in mediul politic iesean."Mihai Chirica nu va reveni niciodata in ... citeste toata stirea