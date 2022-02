Selectie de amploare organizata de Ansamblul "Constantin Arvinte"

Ansamblul Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Judeean Iai organizeaza o ampla aciune menita a descoperi copii talentai. In perioada 19-27 februarie, artiti consacrai ai instituiei vor merge in 36 de localitai din judepentru a urmari elevi cu varsta intre 6i 15 ani cu aptitudini in interpretarea vocala a cantecului popular. Copiii care se vor remarca vor participa la un spectacol concurs intitulat "Muguri de cantec romanesc", care va avea loc ... citeste toata stirea