Cea de-a 14 editie a festivalului Serile Filmului Romanesc aduce pe marele ecran o selectie de 13 scurtmetraje romanesti, produse in ultimul an sau lansate recent. Cinefilii sunt invitati sa descopere povestile cinematografice surprinse de tinerii regizori in doua seri speciale organizate in doua locatii SFR: Amfiteatrul Palas si Restaurantul Foom by Nemteana. Scurtmetrajele vor rula cu subtitrare in limba engleza.Seria de proiectii se deschide cu filmul In numele binelui (regia Anca Toma), ... citeste toata stirea