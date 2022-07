Semafoare in Targu Cucu, cu telecomanda la sofer. Interzis virajul la stanga pe un traseu foarte folosit

Primaria va semaforiza intersectia din zona Curtii de Apel, intre strazile Elena Doamna, Cucu si Sarariei. In acest sens, municipalitatea a achizitionat servicii de proiectare de la firma ieseana Canel SA, societate care va incasa circa 27.000 lei pentru intocmirea documentatiei tehnice."Amenajarea intersectiei se va face cu interzicerea virajului la stanga pe directia Sararie - str. Cucu pentru toate vehiculele exceptand transportul in comun (autobuz). In acest sens, automatul de ... citeste toata stirea