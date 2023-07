Celebrele blocaje in trafic de la Podu Iloaiei ar putea deveni istorie cu ajutorul a 12 semafoare. Cel putin asa spera autoritatile care vor proba aceasta solutie in urmatoarele zile."S-a luat decizia ca inainte de efectuarea investitiei sa se realizeze un test concludent, test care nu implica cheltuirea unor fonduri mari din partea statului. Totodata, in urma testului se va observa daca solutia propusa de decongestionare functioneaza si se atinge baremul dorit si anume injumatatirea duratei ... citeste toata stirea