Primaria vrea sa construiasca blocuri sociale in apropierea intersectiei Bucium - Trei Fantani. Municipalitatea a inceput deja demersurile in acest sens, si va comanda realizarea unui plan urbanistic zonal (PUZ). "Sunt foarte multe cereri de locuinte", explica decizia oficialii institutiei.In prezent, Primaria are in derulare un proiect similar in zona Gradinari: in 2018 au inceput lucrarile pentru amenajarea a 72 de apartamente (2 blocuri), investitie care nu a fost finalizata nici pana in