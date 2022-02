Semnal prost la telefon in cartierul Aviatie? Proces care desfiinteaza amplasarea unei antene GSM

Desi nu era vecin, un iesean a cerut anularea autorizatiei pentru o antena a Orange, pe motiv ca nu a fost si el consultat. Judecatorul de la Tribunal i-a dat dreptate, vorbind in sentinta de "risc cancerigen". Si Primaria si Orange au facut apel, cazul judecandu-se acum la Curte.Localnicii au blocat instalarea unei noi antene de telefonie mobila in zona Aviatiei. Un iesean s-a trezit ca in fata portii, peste drum, incepe sa se ridice antena, fara ca cineva sa-l fi intrebat. S-a adresat ... citeste toata stirea