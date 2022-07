Semnalmente "soc": sunt mai multi ursi la Dobrovat. Cum au ajuns aici? Vor putea trai la Iasi?

Autoritatile si specialistii din Iasi au lansat noi ipoteze in legatura cu prezenta ursului in padurile din preajma capitalei Moldovei, inclusiv dupa ce in cursul zilei de luni, 11 iulie, acesta a fost vazut mai aproape de oras decat de zona care se credea ca este teritoriul sau, din jurul comunei Dobrovat. "Ziarul de Iasi" a discutat cu Gabriel Doncean, directorul Directiei Silvice Iasi, care a explicat ca una dintre ipotezele aflate in lucru este ca in padurile din jurul Iasului si-au facut ... citeste toata stirea