Senatorul Maricel Popa: Muzeul "Casa Pogor" se redeschide dupa trei ani in care s-au realizat lucrari ample de restaurare(P)

Iasul cultural renaste cu ajutorul fondurilor europene. In aceste zile de primavara, iesenii se vor bucura din nou de o bijuterie a patrimoniului cultural national.Muzeul "Casa Pogor" se redeschide dupa trei ani in care s-au realizat lucrari ample de restaurare. In cei patru ani de mandat de la conducerea Consiliului Judetean Iasi am avut ca prioritate redarea stralucirii Capitalei Culturale a Romaniei.Am luptat si am reusit sa aduc fonduri europene nerambursabile pentru multe obiective ... citeste toata stirea