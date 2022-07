Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi: Cod rosu de incompetenta! Proiectul de construire a noului sediu pentru Opera Nationala Romana Iasi este in pericol! (P)

Social-democratul iesean trage un semnal de alarma si spune ca proiectul de construire a noului sediu al Operei Nationale Romane din Iasi (ONRI) este in pericol din cauza incompetentei primarului Mihai Chirica si a Primariei Iasi care nu sunt in stare sa puna la dispozitie un teren adecvat pentru o astfel de investitie.Senatorul Maricel Popa mai atrage atentia asupra faptului ca deja suntem in intarziere fata de alte orase ale caror proiecte sunt intr-un stadiu mult mai avansat."Desi la ... citeste toata stirea