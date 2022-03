Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi: Cu fapta, NU cu vorba modernizam sistemul sanitar iesean la fel ca in Occident! (P)

In campaniile electorale de dupa 2000, majoritatea candidatilor au vorbit despre transformarea Iasului intr-un hub medical. Sau intr-o capitala medicala a Moldovei. Datorita numeroaselor sale unitati spitalicesti cu adresabilitate regionala si a medicilor exceptionali, Iasul indeplineste deja, de zeci de ani, acest rol."Insa, investitiile in acest domeniu erau, intr-adevar, necesare ca aerul. Cand, in 2016, am venit la conducerea Consiliului Judetean Iasi am pus modernizarea sistemului ... citeste toata stirea