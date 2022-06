Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi: Din cariera unui trantor de lux. Alexe, bugetarul care s-a imbogatit lucrand toata viata la stat (P)

"Un om fara busola care, in ultima perioada, penduleaza intre doua partide. O zi mai c-ar ramane in PNL, intr-o alta zi mai c-ar pleca dupa Ludovic Orban la Forta Dreptei. Un fel de "si calare si pe jos". Acesta este Costel Alexe, vremelnicul presedinte al Consiliului Judetean Iasi.Audierile la DNA in multiplele dosare penale deschise pe numele sau, sindrofiile politice, gen simpozioane si congrese liberale, deplasarile externe cu rol mai degraba turistic, prezentarile de machete, harti si ... citeste toata stirea