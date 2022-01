Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi: Liberalizarea pietei de energie a fost in mod cert o decizie gresita care afecteaza acum milioane de romani si zeci de mii de companii! (P)

Primele facturi la energie primite de romani la inceputul acestui an au generat deja nemultumiri majore.Senatorul iesean spune ca legea cu privire la liberalizarea preturilor la energia electrica creeaza situatii aberante, iar procedura de plafonare a preturilor are nevoie de ajustari in sensul de a crea o forma simplificata, mai usor de inteles si de aplicat pentru toti. De asemenea, Maricel Popa cere sanctiuni drastice pentru furnizorii care nu respecta nivelul de plafonare si compensare ... citeste toata stirea