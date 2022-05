Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi: Spalati obrazul Iasului! Alexe, demisia! Alegeri anticipate la Consiliul Judetean (P)

Ceea ce anticipam acum mai multe luni s-a intamplat. Costel Alexe a devenit inculpat intr-un nou dosar penal. Infractorul de la Consiliul Judetean este acuzat de procurorii DNA de abuz in serviciu."Anterior, la sfarsitul lunii aprilie 2021 a devenit inculpat in dosarul in care este acuzat de luare de mita si instigare la delapidare. Cam acestea sunt lucrurile cu care se ocupa Costel Alexe. Doua dosare penale din cauza carora Iasul este facut de rusine la nivel national.Chiar ieri vorbeam ... citeste toata stirea