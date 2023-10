USR Iasi anunta desemnarea oficiala a candidatului pentru Primaria Municipiului Iasi, in persoana senatorului Marius Bodea, in urma indeplinirii tuturor procedurilor, conform calendarului intern. Este un pas semnificativ in vederea pregatirii alegerilor locale din anul 2024, care pentru Iasi trebuie sa insemne o schimbare radicala in administratie si un nou inceput, bazat pe competenta si care sa aiba in centrul sau dezvoltarea sustenabila a orasului, in acord cu importanta sa de centru ... citeste toata stirea