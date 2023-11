Senatorul USR Marius Bodea sustine ca este necesara o ancheta in cazul reabilitarii bojdeucii lui Ion Creanga, el afirmand ca bojdeuca a fost mutilata, "fiind reabilitata pe baza standardelor dictate de constructia vilelor baronilor locali moderni".Parlamentarul USR a afirmat ca ar trebui sa se pronunte in acest caz Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, expertii in patrimoniu, dar si Ordinul Arhitectilor. Totodata, el considera ca o responsabilitate are Directia de Cultura Iasi, care a ... citeste toata stirea