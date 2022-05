Senatul a votat-o pe senatoarea PNL Laura Iuliana Scantei in functia de judecator al Curtii Constitutionale, pentru un mandat de 9 ani

Plenul Senatului a votat-o, marti, pe senatoarea PNL Laura Iuliana Scantei ca judecator al Curtii Constitutionale, pentru un mandat de 9 ani, incepand cu data de 11 iunie 2022. Aceasta o va inlocui in CCR pe Mona Pivniceru, al carei mandat de judecator constitutional se incheie in aceasta vara. De profesie notar public, Iulia Scantei este membru PNL din 2016 si a fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, in perioada 2007-2008.Iulia Scantei este membra a Partidului National Liberal, din ... citeste toata stirea