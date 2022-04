Sensuri unice pe strazile din Valea Lupului! Cum se va circula in comuna de langa Municipiul Iasi. LISTA COMPLETA

Proiectul privind noile sensuri unice pe strazile din Valea Lupului a fost lansat in dezbatere publica. Consiliul Local va aviza hotararea la una din viitoarele sedinte, investitia urmand a fi aprobata in doua etapeUna dintre comunele aflate in Zona Metropolitana Iasi va implementa un proiect privind circulatia rutiera pe sensuri unice. Proiectul derulat de comuna Valea Lupului a fost lansat in dezbatere publica. Circulatia pe sensurile unice va fi derulata in doua etape, conform proiectului ... citeste toata stirea