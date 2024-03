Sentinta definitiva: arabii cu spirtul contrafacut vor putrezi in puscarie

* Curtea de Apel a confirmat sentinta primei instante, hotararea e definitiva * decenii de inchisoare pentru cei trei si despagubiri de milioane de lei catre rudele victimelorAm scris despre afacerea asta, la vremea respectiva. Reamintim, in rezumat, tenebroasa afacere: In plina pandemie, in acele luni ale starii de urgenta, irakianul Fuad Ahmmed (59 de ani), alaturi de sirienii Dawoud (65 de ani), zis "Zaher" si fiul acestuia, Satar, au imbuteliat, intr-o fabrica clandestina de langa ... citește toată știrea