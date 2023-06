Blocul construit deasupra restaurantului "Familial" a fost construit ilegal. Sentinta a fost data de Curtea de Apel, dupa trei ani de disputa juridica in care procesul a fost judecat de doua ori. Decizia este definitiva, dar nu va atrage automat demolarea scheletului de beton construit la intersectia dintre strada Roman Voda si bulevardul Alexandru cel Bun. Pentru aceasta, va fi necesara o noua actiune in justitie.Epopeea blocului din Alexandru cel Bun a inceput in 2018, cand fosta SC ... citeste toata stirea