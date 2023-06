Soferul care a trecut cu o autobasculanta peste o batrana chiar pe trecerea de pietoni va ramane liber. Curtea de Apel s-a pronuntat marti definitiv in cazul accidentului provocat de Constantin Diaconu in urma cu cinci ani. Nici procurorii si nici inculpatul nu au atacat prima sentinta, dezbaterile vizand doar cuantumul despagubirilor ce urmeaza a fi platite.Accidentul provocat de Diaconu s-a petrecut pe strada Sarmisegetuza, in conditii ideale de trafic. Sofer profesionist, Diaconu oprise in ... citeste toata stirea