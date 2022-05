Sentinta simbolica pentru trei minori din Pacureti care au terorizat, batut si talharit oameni nevinovati in Piata Unirii

Inarmati pana in dinti, trei pustani din Pacureti au iesit dupa prada. In plin centrul Iasului, acestia au atacat doi tineri, cu scopul de a-i jefui. Atacul a reusit doar partial, cei doi reusind sa se refugieze intr-o cofetarie. Data fiind varsta agresorilor, de 15-16 ani, judecatorii au dispus impotriva lor doar masura asistarii zilnice timp de 6 luni. In acest interval, parintii ar trebui sa aiba grija ca baietii sa nu mai calce stramb.In seara zilei de 10 septembrie a anului trecut, ... citeste toata stirea