Senzoria Family Fest revine la Iasi in perioada 3-4 septembrie 2022. Festivalul abordeaza anul acesta un format dedicat copiilor. Acestia vor putea participa la diverse ateliere si activitati in cadrul evenimentului ce are loc in Gradina Palas Iasi.Iesenii vor putea participa in cele doua zile de festival la concertul unor artisti romani: Mira, JO, Bibi si Yanis Pavel. Organizatorii spun ca au primit cereri din partea parintilor pentru a-si extinde programul si au hotarat sa pregateasca mai ... citeste toata stirea