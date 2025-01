Septuagenar mort in UPU

Un barbat in varsta de 77 ani a murit la scurt timp dupa ce a fost internat laUnitatea de PrimiriUrgente a Spitalului "Sf.Spiridon" din Iasi.Medicii spun ca batranului i s-a facut rau in timp ce trecea intamplator prin fata ambulatoriului spitalului. El a fost dus la UPU, unde s-a stins din viata, in ciuda eforturilor depuse de personalul medical pentru a-l salva. Moartea batranului survine la trei zile de la ultima externare din spital. ... citește toată știrea