Serele didactice din Parcul Copou, o amintire frumoasa

Cei care au activat, cu decenii din urma, in cadrul cercului de Floricultura si Acvaristica isi amintesc ca, aici, au fost initiati in tainele botanicii mii de tineri * erau copiii veniti la Casa Pionierului de atunci, singurul, sa-i zicem, after-school din oras * dupa Revolutie, serele au fost abandonate si nimeni nu s-a mai preocupat sa le ofere o utilitate concreta * mai noi, sefii Palatului Copiiilor spun ca au in plan reabilitarea serelor didactice din CopouLocul in care copiii din Iasi ... citeste toata stirea