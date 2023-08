Proiectul prim-ajutor in licee, care a plecat din Iasi, este acum prezent in Bucuresti, Constanta si Cluj Napoca. "Totodata, urmeaza sa ne extindem in Piatra Neamt si Suceava. Este un program plecat din Moldova si merge in regiunile tarii in care nu exista astfel de programe", spune Marius Gratian Benchea, director al Serviciului Voluntar de Ambulanta IasiCunoasterea masurile de prim-ajutor este un capitol la care Romania este deficitara, sustin specialistii. Astfel, Serviciul Voluntar de ... citeste toata stirea